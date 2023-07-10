Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Bus Rombongan Hajatan Terguling di Banyumas, 18 Orang Terluka

Saladin Ayyubi , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |06:30 WIB
Bus Rombongan Hajatan Terguling di Banyumas, 18 Orang Terluka
Mobil rombongan hajatan terguling di Banyumas, Jawa Tengah (Foto: Saladin Ayyubi)
A
A
A

BANYUMAS - Sebuah bus yang membawa rombongan warga yang akan pergi menghadiri acara hajatan terguling di Banyumas, Jawa Tengah. Sebanyak 18 penumpang dan sopir bus luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Detil-detik bus terguling juga terekam kamera pengawas atau CCTV warga. Bus tersebut terguling di ruas Jalan Sumpiuh, Desa Selanegara, Kabupaten Banyumas pada Minggu 9 Juli 2023 sore.

Bus yang membawa 26 penumpang ini terguling hingga bagian samping kanan bus melesat di jalan raya.

Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian yang melihat peristiwa ini langsung berlarian dan menolong para penumpang bus yang terjebak di dalam bus.

Sementara sebagian warga lainnya berupaya membawa para korban ke rumah sakit terdekat. Diduga, bus ini terguling akibat rem blong hingga hilang kendali.

Rombongan bus yang membawa warga yang akan menghadiri acara hajatan ini dalam perjalanan dari Kabupaten Banjarnegara menuju Kecamatan Tambak, Banyumas.

Halaman:
1 2
      
