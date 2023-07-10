Ada Pungli Berkedok Infak di SMKN Rembang, Ganjar Pranowo Panggil Kepala Sekolah

REMBANG - Praktik pungutan liar (pungli) diduga terjadi di salah satu SMK Negeri di Kabupaten Rembang. Praktik pungli berkedok infak itu diduga terjadi setiap adanya kenaikan kelas.

Temuan praktik pungli tersebut terkuat secara tidak sengaja saat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan motivasi pada acara seminar di Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023).

Dalam seminar itu, turut dihadiri pelajar dan mahasiswa calon penerima beasiswa pendidikan dari Pemkab Rembang.

Awalnya, Ganjar Pranowo memanggil sejumlah peserta seminar untuk naik ke atas panggung. Sedikitnya, ada lima orang untuk diajak berdialog dengan Ganjar.

Kelima anak itu berasal dari keluarga nelayan, buruh, dan guru honorer. Lalu, Ganjar pun mulai bertanya ke masing-masing anak.

Mulai dari asal usul keluarga, pekerjaan orangtua masing-masing, sampai pada biaya sekolah gratis.

Pada saat itulah, Ganjar menemukan dugaan pungli berkedok infak yang dipungut dari pelajar. Hal tersebut, ia dengar dari siswa yang ia undang naik ke atas panggung.

Ganjar pun mengaku senang karena masih ada siswa yang berani dan jujur mengatakan masih ada pungutan liar di sekolahnya. Menurutnya, hal itu adalah sikap kejujuran yang patut untuk dihargai.