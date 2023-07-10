Gegara Hutang Rp100 Ribu, Pria Ini Gorok Leher Temannya hingga Tewas

NGANJUK – Subur (27) tega menggorok leher temannya yang bernama Doni Bayu Rianto (27), di Desa Teken Glagahan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Minggu 9 Juli 2023 malam. Pembunuhan tersebut hanya karena hutang piutang antara korban dan pelaku senilai Rp100 ribu.

Kapolres Nganjuk, AKBP Muhammad mengatakan, peristiwa pembunuhan tersebut bermula dari adanya cekcok atau adu mulut antara pelaku dan korban terkait masalah hutang piutang.

Saat itu, kata Muhammad, tersangka mengaku sudah membayar hutangnya kepada korban senilai Rp100 ribu dengan cara mentransfer melalui atm. Namun, korban membantah pengakuan tersangka karena ia belum mendapat pemberitahuan dana masuk.

“Usai cekcok, korban dan pelaku sama-sama pulang ke rumah masing-masing. Tapi sesampainya di rumah, tersangka ternyata mengambil sebilah parang dan pergi ke rumah korban,” kata Muhammad, Senin (10/7/2023).

Saat menemukan korban tengah tidur di dalam kamarnya, kata dia, tersangka langsung menggorokan parangnya ke leher korban sebanyak tiga kali hingga tewas. Usai kejadian, tersangka yang ketakutan bergegas mendatangi kantor polisi di Polsek Loceret untuk menyerahkan diri.