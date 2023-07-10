Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bocah SD yang Tenggelam di Aliran Sungai Brantas Ditemukan Usai 21 Hari Hilang

Bocah SD yang Tenggelam di Aliran Sungai Brantas Ditemukan Usai 21 Hari Hilang
Jasad korban dibawa ke rumah sakit. (Foto: Avirista Midaada)
MALANG - Masyarakat di Bendungan Sengguruh Malang dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad yang mengapung. Jasad tersebut ditemukan dalam keadaan sudah rusak dengan hanya tersisa tulang serta bagian tubuh perut ke bawah.

Diduga, mayat anak laki-laki tersebut merupakan tubuh RPW (10), warga Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Korban hilang terseret air aliran Sungai Brantas saat berenang dengan teman-temannya, Senin 19 Juni 2023 lalu. 

Kapolsek Panjen, Kompol Sri Widyaningsih membenarkan, jika telah ditemukan sosok mayat di kawasan Bendungan Sengguruh, Senin (10/7/2023) siang. "Siang tadi jam 13.00, iya di Sengguruh bendungan, kata Widya, dikonfirmasi pada Senin (10/7/2023) petng.

