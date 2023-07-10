Ganjaran Buruh Kukuhkan Tim Pemenangan di 50 Perusahaan Cirebon

CIREBON- Dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 terus meluas dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kali ini, dorongan itu datang dari 50 perusahaan yang ada di Cirebon, Jawa Barat.

Deklarasi dukungan itu digaungkan oleh 50 perwakilan perusahaan tersebut di Cordela Hotel Cirebon, Jalan Dr Cipto Mangunkusumo, Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Sebelum pengukuhan dilakukan, mereka dibekali program inkubator bisnis yang diinisiasi oleh Ganjaran Buruh Berjuang (GBB).

Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan, inkubator bisnis merupakan motivasi bagaimana merubah mindset untuk kaum buruh agar tidak terkungkung hanya di kehidupan sehari-hari pekerjaan, melainkan juga melek terhadap dunia enterpreneurship.

"Yang penting adalah pada hari ini kami mengukuhkan struktur pemenangan di 50 perusahaan di Cirebon Raya. Ini yang akan menjadi kaki-kaki kami memperoleh dukungan dan suara dari Pak Ganjar Pranowo di lingkungan Ciayumajakuning secara umum," ujar Lukman, Senin (10/7/2023).

Setelah pengukuhan, tim koordinator perusahaan inilah yang akan bergerak di lapangan untuk mendulang suara pemenangan Ganjar Pranowo di lingkungan masing-masing.

Dia optimis dapat meraup hingga 6 juta suara dukungan dari masyarakat Cirebon Raya – Ciayumajakuning di Pilpres 2024.

"Harapannya kami bisa memenangkan sebagian besar dari DPT di Ciayumajakuning 5-6 juta suara," tutup Lukman.

Ketua GBB Cirebon Raya Bong Wisnu Sentosa bertekad untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkait dalam membangun sinergitas dengan membuat kegiatan bersama.