Ditabrak Mobil, Pejalan Kaki Tewas Mengenaskan

MAKASSAR - Seorang pejalan kaki tewas usai tertabrak mobil di Jalan Penghibur, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video amatir warga usai tertabrak menunjukkan korban tergeletak bersimbah darah di antara kerumunan warga yang datang menyaksikan.

Dalam video amatir warga, tampak warga berkerumun di sekitar korban dalam kondisi tergeletak bersimbah darah usai tertabrak mobil di Jalan Penghibur, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Korban tewas atas nama Sumardi (39) asal Kabupaten Jeneponto tersebut, merupakan seorang pejalan kaki tertabrak mobil yang dikemudikan Suryadi.

Korban diduga mengalami gangguan jiwa yang kesehariannya beraktivitas sebagai tukang parkir di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Kecelakaan lalu lintas bermula, mobil yang dikemudikan pelaku bergerak dari selatan ke utara Jalan Penghibur, Kota Makassar. Pelaku yang tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya berakibat tabrakan dengan korban.

Usai menabrak, diduga panik ingin diamuk massa. Pelaku berusaha mengamankan diri ke Polsek Ujung Pandang yang berjarak hanya ratusan meter dari TKP guna mendapatkan perlindungan.

Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar mendapatkan laporan tersebut langsung mendatangi TKP dan melakukan serangkaian penyelidikan.