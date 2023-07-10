Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Tragis! Prajurit Elite Kopasgat Jatuh dan Terlilit Parasut saat Terjun Payung

Wahyu Ruslan , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:30 WIB
Tragis! Prajurit Elite Kopasgat Jatuh dan Terlilit Parasut saat Terjun Payung
Prajurit Kopasgat TNI AU Jatuh/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

MAROS - Seorang prajurit Kopasgat, TNI Angkatan udara mengalami insiden kecelakaan penerjun payung saat mengikuti pelatihan rutin di Kabupaten Maros,Sulawesi Selatan.

Akibatnya, prajurit elite TNI AU tersebut tidak sadarkan diri, kemudian di evakuasi ke rumah sakit menggunakan mobil pick up. Insiden ini sempat menghebohkan warga dan viral di media sosial.

Peristiwa itu diduga karena permasalahan pada payung yang tidak sempurna dan kondisi angin yang relatif tidak stabil.

Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat detik detik seorang penerjun payung mengalami insiden kecelakaan saat berada di udara dari jarak yang cukup tinggi, di Maros.

Bahkan penerjun payung TNI AU itu tampak terlilit tali parasutnya yang tidak mengembang dengan sempurna.

Penerjun payung itu kemudian berputar-putar di udara hingga terjatuh ke tanah, insiden ini pun menghebohkan warga yang mendapati prajurit tersebut tidak sadarkan diri. Sejumlah petugas TNI AU di bantu warga kemudian mengevakuasi prajurit tersebut ke mobil pick up dalam kondisi tidak sadarkan diri untuk dilarikan ke rumah sakit.

“Parasut tidak mengembang saat hendak melakukan pendaratan, akibat parasut tidak mengembang dengan sempurna, penerjun itu pun meluncur dengan kecepatan tinggi hingga terbentur ke tanah,” ujar salah satu saksi mata, Jufri, Senin (10/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/337/3161772/tni_au-G8Bd_large.jpg
Momen Penerjun Wingsuit Pasukan Elite TNI AU Mendarat di Depan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161101/jet_temput-Urk4_large.jpg
TNI AU Akan Tampilkan Tiga Formasi Udara dalam Upacara Kehormatan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160361/tni_au-7KrL_large.jpg
Bikin Merinding! Kisah Lagu Janji dari Langit Ciptaan Marsma Fajar Adriyanto “Red Wolf”
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160212/maruli-ieKA_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Figur Keluarga Besar Dirgantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160204/wakasau-XOu4_large.jpg
Wakasau Kenang Almarhum Marsma TNI Fajar, Baik dan Ramah ke Semua Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160203/rumah_duka-zWTZ_large.jpg
Suasana Duka Menyelimuti Rumah Almarhum Marsma Fajar Adriyanto di Probolinggo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement