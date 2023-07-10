Tragis! Prajurit Elite Kopasgat Jatuh dan Terlilit Parasut saat Terjun Payung

MAROS - Seorang prajurit Kopasgat, TNI Angkatan udara mengalami insiden kecelakaan penerjun payung saat mengikuti pelatihan rutin di Kabupaten Maros,Sulawesi Selatan.

Akibatnya, prajurit elite TNI AU tersebut tidak sadarkan diri, kemudian di evakuasi ke rumah sakit menggunakan mobil pick up. Insiden ini sempat menghebohkan warga dan viral di media sosial.

Peristiwa itu diduga karena permasalahan pada payung yang tidak sempurna dan kondisi angin yang relatif tidak stabil.

Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat detik detik seorang penerjun payung mengalami insiden kecelakaan saat berada di udara dari jarak yang cukup tinggi, di Maros.

Bahkan penerjun payung TNI AU itu tampak terlilit tali parasutnya yang tidak mengembang dengan sempurna.

Penerjun payung itu kemudian berputar-putar di udara hingga terjatuh ke tanah, insiden ini pun menghebohkan warga yang mendapati prajurit tersebut tidak sadarkan diri. Sejumlah petugas TNI AU di bantu warga kemudian mengevakuasi prajurit tersebut ke mobil pick up dalam kondisi tidak sadarkan diri untuk dilarikan ke rumah sakit.

“Parasut tidak mengembang saat hendak melakukan pendaratan, akibat parasut tidak mengembang dengan sempurna, penerjun itu pun meluncur dengan kecepatan tinggi hingga terbentur ke tanah,” ujar salah satu saksi mata, Jufri, Senin (10/7/2023).