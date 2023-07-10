Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Curi Motor Tetangga, Pria Ini Beli Sabu dan Main Judi Slot

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |18:26 WIB
Curi Motor Tetangga, Pria Ini Beli Sabu dan Main Judi Slot
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

MUSI RAWAS - Empat pelaku curanmor, Bambang Utoyo, Ariyansah, Suhaidi dan Edi Zubairi ditangkap tim Landak Satresktim Polres Musi Rawas. Keempat pelaku masing-masing, dua orang merupakan pelaku spesialis curanmor dan dua orang lagi yaitu selaku penadah.

"Modus operandi pelaku dengan cara merusak dan mencongkel rumah dan kunci sepeda motor," kata Kapolres Musi Rawas, AKBP Danu Agus Purnomo, Senin (10/7/2023).

Pelaku Bambang Utoyo dan Hariyansah diketahui telah mencuri tiga unit motor milik korban Aleksander tetangganya sendiri di Dusun I Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Selanjutnya korban melaporkan kejadian ke Polres Musi Rawas pada Senin, 26 Juni 2023 berdasar LP/B 97NW2023/Spkt/Sat Reskrim/Res Mura/Sumsel.

Kemudian berdasarkan laporan tersebut Team Landak Sat Reskrim Potes Musi Rawas yang dipimpin Kanit Pidum IPDA Eko Setiawan melakukan penyelidikan dan olah TKP.

Setelah itu anggota mendapatkan informasi bahwa diduga pelaku pencurian dengan pemberatan bersembunyi di pondok di Desa Muara Megang, Kecanatab Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas.

Lalu pada Jumat, 7 Juli 2023 Team Landak Sat Reskrim berhasil mengamankan dua pelaku yang meresahkan di Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Saksi, Kabupaten Musi Rawas. Kedua pelaku yakni Bambang Utoyo dan Ariyansah.

"Yang mana kedua pelaku berdasarkan hasil intrograsi merupakan pelaku spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement