HOME NEWS INTERNATIONAL

Indonesia Sambut Baik Pengembalian Ratusan Artefak Budaya oleh Belanda

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |08:32 WIB
Indonesia Sambut Baik Pengembalian Ratusan Artefak Budaya oleh Belanda
Artefak budaya dari Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintah Indonesia. (Foto: AP)
A
A
A

 

LEIDEN - Belanda dan Indonesia memuji dikembalikannya ratusan artefak budaya yang diambil, terkadang dengan paksa – selama masa penjajahan Belanda. Tindakan itu adalah langkah kemajuan besar dalam upaya restitusi di seluruh dunia.

Benda-benda itu berupa perhiasan berharga hingga ukiran candi abad ke-13. Artefak-artefak itu secara resmi diserahkan kembali ke Indonesia dalam sebuah upacara di Leiden pada Senin.

Artefak-artefak itu adalah yang pertama yang dikembalikan ke negara pemiliknya, atas saran komisi di Belanda yang dibentuk pada 2022 untuk mempelajari permintaan negara-negara untuk mengembalikan artefak-artefak itu ke museum negara. Komisi tersebut sedang mempertimbangkan lebih banyak permintaan restitusi dari Indonesia, Sri Lanka dan Nigeria.

“Kami sangat senang. Ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi kami, Indonesia dan Belanda, serta hubungan kedua negara,” ujar Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI sebagaimana dilansir VOA Indonesia.

