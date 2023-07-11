Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ternyata Ini Bangkai Kapal Karam yang Terdalam Sepanjang Masa dan Bukan Titanic

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:37 WIB
Ternyata Ini Bangkai Kapal Karam yang Terdalam Sepanjang Masa dan Bukan Titanic
Ilustrasi (Foto: Reuters)
JAKARTA - Ternyata ini bangkai kapal karam yang terdalam sepanjang masa dan bukan Titanic. Seperti yang diketahui, Titanic yang karam pada 1912 ditemukan oleh para peneliti di kedalaman 12.500 kaki atau 3.810 meter di bawah permukaan laut Atlantik Utara.

Dengan kedalaman ekstrem tersebut, selama ini banyak yang menganggap jika bangkai Titanic adalah kapal karam terdalam sepanjang masa. Namun ternyata, ada kapal lain yang tenggelam jauh lebih dalam dari Titanic.

Ternyata ini bangkai kapal karam yang terdalam sepanjang sejarah dan bukan Titanic seperti perkiraan banyak orang.

Dikutip dari Science Alert, Selasa (11/7/2023), bangkai kapal yang dimaksud adalah kapal perusak angkatan laut AS yang tenggelam selama Perang Dunia II. Kapal bernama USS Samuel B. Roberts ditemukan di kedalaman 6.895 meter di bawah permukaan laut lepas pantai Filipina.

