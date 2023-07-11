Turki Beri Lampu Hijau Bagi Swedia untuk Jadi Anggota NATO

VILNIUS - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin, (10/7/2023) setuju untuk mendukung upaya Swedia untuk bergabung dengan aliansi militer NATO, yang tampaknya mengakhiri drama berbulan-bulan atas masalah yang telah membuat tegang blok itu saat perang berkecamuk di Ukraina.

Swedia dan Finlandia melamar keanggotaan NATO tahun lalu, mengabaikan kebijakan non-blok militer mereka yang telah berlangsung selama beberapa dekade Perang Dingin sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.

Sementara keanggotaan NATO Finlandia mendapat lampu hijau pada April, Turki dan Hungaria belum menyetujui permohonan Swedia. Stockholm telah bekerja untuk bergabung dengan NATO pada pertemuan puncak aliansi itu di ibu kota Lituania, Vilnius, yang dimulai pada Selasa, (11/7/2023).

"Dengan senang hati saya mengumumkan... bahwa Presiden Erdogan telah setuju untuk meneruskan protokol aksesi untuk Swedia ke majelis nasional besar sesegera mungkin, dan bekerja sama dengan majelis untuk memastikan ratifikasi," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada konferensi pers, sebagaimana dilansir Reuters.

Stoltenberg menggambarkan langkah Turki itu sebagai “bersejarah”.