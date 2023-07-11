Kemlu RI Tegaskan Acara LGBT Tak Ada hubungan dengan Rangkaian Pertemuan ASEAN di Jakarta

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) menegaskan bahwa pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT) yang dikabarkan akan digelar di Jakarta sama sekali tak terkait dengan rangkaian acara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Klarifikasi itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Teuku Faizasyah sebagai tanggapan atas beredarnya informasi pertemuan ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) yang digelar ASEAN SOGIE Caucus pada 17-21 Juli 2023 di Jakarta.

"Tidak ada kaitannya sama sekali dengan rangkaian pertemuan ASEAN di Jakarta," kata Teuku saat dikonfirmasi, Selasa (11/7/2023).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa, ASEAN SOGIE Caucus tidak terkait dengan organisasi ASEAN. Organisasi LGBT yang bernama lengkap Southeast Asia Sexual Orientation and Gender Identity and Expression Caucus ini memiliki badan hukum di Filipina.