Menlu RI Ingatkan ASEAN Tak Abaikan Isu HAM di Kawasan

JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan bahwa ASEAN tidak boleh mengabaikan isu-isu hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di kawasan dan mengedepankan dialog untuk membahas isu-isu tersebut.

“ASEAN tidak boleh mengabaikan isu-isu hak asasi manusia (HAM). Perbedaan yang kita miliki, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan isu-isu HAM krusial yang terjadi di kawasan kita," kata Menlu RI dalam pertemuan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Selasa (11/7/2023) di Jakarta.

Retno mengatakan bahwa dalam konteks pemajuan HAM, ASEAN harus terus memelihara kerja sama yang berlandaskan pada itikad baik dan kemauan untuk belajar satu sama lain.

Terkait hal ini, dia menyampaikan dua fokus area kerja sama ASEAN di bidang HAM.

Pertama, perlunya merawat tradisi dialog. Menurut Menlu Retno, di tengah berbagai perbedaan, ASEAN harus terus mengutamakan dialog untuk mengawal kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di bidang HAM.

Salah satu contohnya melalui ASEAN Human Rights Dialogue. Forum ini membuktikan bahwa negara ASEAN dapat terlibat dalam dialog yang jujur dan terbuka untuk membahas isu-isu HAM di kawasan.

“Forum ini penting untuk dilangsungkan secara reguler. Oleh sebab itu, kami berharap Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue dapat tercapai," ujar Menlu Retno sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI.