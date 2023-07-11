Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Srikandi Ganjar Adakan Beauty Class Bareng Perempuan Milenial di Jambi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:48 WIB
Srikandi Ganjar Adakan <i>Beauty Class</i> Bareng Perempuan Milenial di Jambi
Srikandi Ganjar Jambi adakan beauty class bersama perempuan milenial (Foto: Istimewa)
A
A
A

MUARA JAMBI - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar punya cara unik untuk bisa menggaet para milenial di Kabupaten Jambi, khusunya perempuan.

Di mana Srikandi Ganjar mengadakan kegiatan beauty class di Cafe Mendalo, Jalan Jambi-Riau, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi.

Koordintaror Wilayah Srikandi Ganjar Jambi, Fenti Pronika mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menambah ilmu kepada para wanita muda di bidang tata rias.

"Pelatihan ini merupakan ilmu yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Tidak hanya bisa mempecantik diri sendiri, tetapi orang lain sehingga bisa menjadi modal perempuan milenial untuk berwirausaha," kata Fenti dalam keterngannya, Selasa (11/7/2023).

Makeup, kata Fenti, adalah salah satu ritual yang tidak bisa lepas dari kebiasaan banyak perempuan. Riasan wajah dapat menunjang penampilan. Karena itu, Srikandi Ganjar Jambi mengadakan kegiatan beauty class bersama pixy.

Menurut Fenti para peserta diajarkan langsung cara merias wajah agar hasilnya baik dan terlihat cantik.

"Para peserta bisa belajar makeup dari praktek yang sedang kami laksanakan pada hari ini agar para lebih percaya diri pada diri sendiri," harapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement