Srikandi Ganjar Adakan Beauty Class Bareng Perempuan Milenial di Jambi

MUARA JAMBI - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar punya cara unik untuk bisa menggaet para milenial di Kabupaten Jambi, khusunya perempuan.

Di mana Srikandi Ganjar mengadakan kegiatan beauty class di Cafe Mendalo, Jalan Jambi-Riau, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi.

BACA JUGA: Ganjar Happy Usai Cek Bantuan Perbaikan Rumah Tak Layak Huni di Rembang

Koordintaror Wilayah Srikandi Ganjar Jambi, Fenti Pronika mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menambah ilmu kepada para wanita muda di bidang tata rias.

"Pelatihan ini merupakan ilmu yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Tidak hanya bisa mempecantik diri sendiri, tetapi orang lain sehingga bisa menjadi modal perempuan milenial untuk berwirausaha," kata Fenti dalam keterngannya, Selasa (11/7/2023).

Makeup, kata Fenti, adalah salah satu ritual yang tidak bisa lepas dari kebiasaan banyak perempuan. Riasan wajah dapat menunjang penampilan. Karena itu, Srikandi Ganjar Jambi mengadakan kegiatan beauty class bersama pixy.

Menurut Fenti para peserta diajarkan langsung cara merias wajah agar hasilnya baik dan terlihat cantik.

"Para peserta bisa belajar makeup dari praktek yang sedang kami laksanakan pada hari ini agar para lebih percaya diri pada diri sendiri," harapnya.