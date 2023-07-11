Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cabuli Remaja di Bawah Umur hingga Melahirkan, Pemuda Ini Ditangkap Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:01 WIB
LAMPUNG UTARA - Seorang pemuda berinisial FF (22) ditangkap Satreskrim Polres Lampung Utara lantaran diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Warga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara tersebut diamankan di kediamannya, Senin (10/7/2023).

Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Iptu Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh mengatakan, kejahatan seksual terhadap korban telah dilakukan oleh pelaku FF sejak Agustus 2021. Bahkan, saat ini korban telah melahirkan seorang anak akibat perbuatan pelaku.

"Setelah melalui serangkaian penyelidikan, tersangka berhasil kami amankan di desanya dan kemudian dibawa ke Mapolres," ujar Iptu Boyoh saat dikonfirmasi, Selasa (11/7/2023).

Kasat menuturkan, korban yang masih berusia 15 tahun tersebut terpengaruh janji-janji palsu pelaku, yang mengatakan akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi.

Namun akhirnya korban membuat laporan kepolisian karena pelaku enggan bertanggungjawab atas kehamilannya.

"Pelaku berjanji kepada korban bahwa dia akan menikahinya, tetapi hingga saat ini tidak ada kabar atau tanda-tanda pernikahan. Korban sempat melarikan diri beberapa kali dan akhirnya melaporkan kejadian ini ke polres," ungkap Kasat.

