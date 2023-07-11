Tinjau Embung Glebeg, Ganjar Harap Jadi Alternatif Suplai Air Perkebunan

REMBANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo meninjau Embung Glebeg di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang merupakan Bantuan Provinsi (Banprov).

Ganjar mengatakan akan terus membangun embung di daerah kering air di Jawa Tengah. Selain banprov embung, Ganjar berharap ini akan jadi suplai air alternatif untuk perkebunan di Rembang.

“Kemungkinan kemaraunya panjang, harapan kita ini jadi alternatif suplai air perkembunan, mayoritas tebu dan tembakau, tentu saja masih kurang, sehingga nanti bisa tambahi lagi di tempat lain. Semoga bisa dimanfaatkan agar problem air perkebunan bisa terpenuhi,” ujar Ganjar, Senin (10/7/2023).

Ganjar juga menegur penggarap embung untuk segera memperbaiki perengan embung yang sudah retak dan ambles.