Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tinjau Embung Glebeg, Ganjar Harap Jadi Alternatif Suplai Air Perkebunan

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |00:20 WIB
Tinjau Embung Glebeg, Ganjar Harap Jadi Alternatif Suplai Air Perkebunan
Ganjar Pranowo. (Foto: Heri Purnomo)
A
A
A

REMBANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo meninjau Embung Glebeg di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang merupakan Bantuan Provinsi (Banprov).

Ganjar mengatakan akan terus membangun embung di daerah kering air di Jawa Tengah. Selain banprov embung, Ganjar berharap ini akan jadi suplai air alternatif untuk perkebunan di Rembang.

 BACA JUGA:

“Kemungkinan kemaraunya panjang, harapan kita ini jadi alternatif suplai air perkembunan, mayoritas tebu dan tembakau, tentu saja masih kurang, sehingga nanti bisa tambahi lagi di tempat lain. Semoga bisa dimanfaatkan agar problem air perkebunan bisa terpenuhi,” ujar Ganjar, Senin (10/7/2023).

BACA JUGA:

Ada Pungli Berkedok Infak di SMKN Rembang, Ganjar Pranowo Panggil Kepala Sekolah 

Ganjar juga menegur penggarap embung untuk segera memperbaiki perengan embung yang sudah retak dan ambles.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038606/30-daerah-di-jateng-siaga-darurat-kekeringan-pj-gubernur-puncak-kemarau-juli-2Pigv4Bweo.jpg
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement