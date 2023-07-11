Ganjar Resmikan SMK Informatika, Dorong Lulusannya Terampil dan Berdaya Saing

REMBANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, meresmikan SMK Arrohmaniyah, yang spesialisasinya di bidang informatika, di Desa Kanoman, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang pada, Senin 10 Juli 2023.

SMK Arrohmaniyah resmi beroperasi setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melegalisasi dengan mengeluarkan izin operasional pada Jumat 7 Juli 2023. Ganjar mengatakan, SMK Arromaniyah dapat menjadi salah satu pencetak lulusan-lulusan yang mahir dan berkompeten di bidang IT dan Informatika.

"Kalau saya lihat menarik, karena jurusannya terkait dengan informatika. Ini bisa untuk menyongsong masa depan meskipun tempatnya berada di tempat yang tidak dekat dengan ibu kota," ujar Ganjar dalam keterangannya yang diterima, Selasa (11/7/20232).

SMK tersebut didominasi warna hijau dan terdiri dari 3 lantai. Masing-masing ruang kelas dapat menampung 30 siswa dengan fasilitas yang cukup lengkap. Pihak sekolah dan yayasan Arrohmaniyah juga tidak memungut biaya sekolah sepeser pun alias gratis.

Ganjar beraharap, SMK Arrohmaniyah mampu mendorong perkembangan dunia pendidikan, serta menjadi penyalur tenaga kerja ahli dengan keterampilan dan daya saing yang tinggi.

"Kelak akan muncul anak-anak yang punya keterampilan tinggi dalam ilmu IT dan kita harapkan mereka yang akan mengisi slot-slot pekerja yang expert, jadi skill labor yang bisa didevelop dari daerah-daerah," kata Ganjar.