Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Resmikan SMK Informatika, Dorong Lulusannya Terampil dan Berdaya Saing

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |07:45 WIB
Ganjar Resmikan SMK Informatika, Dorong Lulusannya Terampil dan Berdaya Saing
Ganjar Pranowo resmikan SMK informatika di Rembang (Foto: istimewa)
A
A
A

REMBANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, meresmikan SMK Arrohmaniyah, yang spesialisasinya di bidang informatika, di Desa Kanoman, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang pada, Senin 10 Juli 2023.

SMK Arrohmaniyah resmi beroperasi setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melegalisasi dengan mengeluarkan izin operasional pada Jumat 7 Juli 2023. Ganjar mengatakan, SMK Arromaniyah dapat menjadi salah satu pencetak lulusan-lulusan yang mahir dan berkompeten di bidang IT dan Informatika.

"Kalau saya lihat menarik, karena jurusannya terkait dengan informatika. Ini bisa untuk menyongsong masa depan meskipun tempatnya berada di tempat yang tidak dekat dengan ibu kota," ujar Ganjar dalam keterangannya yang diterima, Selasa (11/7/20232).

SMK tersebut didominasi warna hijau dan terdiri dari 3 lantai. Masing-masing ruang kelas dapat menampung 30 siswa dengan fasilitas yang cukup lengkap. Pihak sekolah dan yayasan Arrohmaniyah juga tidak memungut biaya sekolah sepeser pun alias gratis.

Ganjar beraharap, SMK Arrohmaniyah mampu mendorong perkembangan dunia pendidikan, serta menjadi penyalur tenaga kerja ahli dengan keterampilan dan daya saing yang tinggi.

"Kelak akan muncul anak-anak yang punya keterampilan tinggi dalam ilmu IT dan kita harapkan mereka yang akan mengisi slot-slot pekerja yang expert, jadi skill labor yang bisa didevelop dari daerah-daerah," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038606/30-daerah-di-jateng-siaga-darurat-kekeringan-pj-gubernur-puncak-kemarau-juli-2Pigv4Bweo.jpg
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement