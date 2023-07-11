Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Jaga Hasil Panen Petani, Ganjar Ingin Jumlah Embung Lebih dari 1.000

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |08:37 WIB
Jaga Hasil Panen Petani, Ganjar Ingin Jumlah Embung Lebih dari 1.000
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
REMBANG - Kedanti program seribu embung telah mencapai target, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menegaskan terus melanjutkan program, karena masih banyak yang memerlukan pasokan air untuk pertanian.

"Ini area-area kering, memang kalau tidak ada curah hujan mereka tidak mendapatkan air. Maka mudah-mudahan sekian embung yang terbangun akan bisa membantu. Akan kami tambah terus dan tidak berhenti, karena kebutuhan masih banyak sekali," kata Ganjar saat meninjau pembangunan Embung Glebeg di Desa Glebeg, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Senin 10 Juli 2023.

Terkait penambahan jumlah embung, Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah pusat.

"Makin banyak embung di area yang suplai airnya kurang bisa terpenuhi dengan modifikasi. Ada modifikasi tempat-tempat penampungan air, ada modifikasi saluran. Bahkan, pada titik tertentu kami modifikasi cuaca yang beberapa kali kami lakukan," katanya.

Sementara itu, dari hasil peninjauan ke Embung Glebeg, Ganjar memberikan beberapa catatan. Di antaranya, beberapa pekerjaan masih ada yang perlu diperbaiki sebelum diserahterimakan. Salah satunya paving yang tampak amblas. Ia meminta agar itu diperbaiki lebih dahulu sebelum nanti diserahterimakan.

"Ini suruh perbaiki dulu. Jangan mau terima kalau masih seperti ini," kata Ganjar saat melihat paving yang amblas.

Anggaran pembangunan Embung Glebeg bersumber dari Bantuan Keuangan Pemprov Jateng pada 2022. Pagu bantuan keuangan itu senilai Rp3,1 miliar.

