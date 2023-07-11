Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Happy Usai Cek Bantuan Perbaikan Rumah Tak Layak Huni di Rembang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:17 WIB
Ganjar <i>Happy</i> Usai Cek Bantuan Perbaikan Rumah Tak Layak Huni di Rembang
Ganjar Pranowo cek bantuan perbaikan RTLH di Rembang (Foto : Istimewa)
REMBANG - Gubernur Jawa Tengah, yang juga Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengecek bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Senin 10 Juli 2023.

Usai melihat langsung, Ganjar lantas memuji hasil renovasi RTLH karena menurutnya sangat bagus. Hal ini berkat gotong royong dari keluarga besar penerima bantuan dan masyarakat sekitar.

"Alhamdulillah ya ini RTLH-nya dari kami tidak terlalu banyak sebenarnya bantuannya. Tapi yang menarik gotong royong dari keluarganya sehingga rumahnya jadi bagus banget," kata Ganjar usai meninjau bantuan RTLH.

Ada dua rumah yang dicek di Desa Kunir itu. Satu rumah milik Supriyati dan satu lagi milik Titik. Masing-masing rumah mendapatkan bantuan dari Pemprov Jateng senilai Rp20 juta.

Ganjar sempat tertegun karena uang bantuan dari Pemprov Jateng bisa digunakan untuk membangun rumah yang bagus. Setelah ditelusuri, ternyata dari bantuan itu ada tambahan swadaya dari keluarga besar penerima.

Misalnya Supriyati, yang mendapat tambahan dana dari keluarga besarnya dan keluarga besar suami. Maka, tidak heran jika rumah yang jadi hasilnya terlihat bagus.

"Ada dua rumah, satu di sini, satunya di sana yang tadi dikasih lihat penampakannya juga bagus," ungkapnya.

Saat berada di rumah Supriyati, Ganjar sempat berkeliling melihat kondisi bangunan dan kualitasnya. Hasilnya cukup memuaskan karena atap dan dindingnya bagus, serta lebih luas dari rumah sebelumnya.

Ganjar mengaku senang, sebab kondisi rumah sudah layak untuk dihuni. Ia juga sempat mengecek apakah di rumah itu sudah dilengkapi fasilitas jamban, air bersih, dan aliran listrik.

"Melihat kondisi rumah yang makin layak huni, makin sehat, ya tentu saja kami senang. Maka kami cek tadi apakah sudah punya jamban atau belum. Yang di sini sudah ada jamban tapi belum diperbaiki," katanya.

