INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Sepanjang Tahun Ini, Ganjar Perbaiki Lebih dari 6 Ribu Rumah Tidak Layak Huni

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:41 WIB
Sepanjang Tahun Ini, Ganjar Perbaiki Lebih dari 6 Ribu Rumah Tidak Layak Huni
Ganjar Pranowo tinjau perbaikan RTLH di Rembang (Foto: istimewa)
A
A
A

REMBANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, meninjau pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang berada di Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang pada Senin 10 Juli 2023.

Di sana, ada 2 unit rumah di Desa Kunir yang mendapatkan bantuan RTLH dari Pemprov Jateng, masing-masing penerima bantuan bernama Ibu Supriyati dan Ibu Titi.

Ganjar Pranowo mengaku senang dengan pembangunan RTLH yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng.

"Yang menarik adalah gotong royong dari keluarganya, sehingga rumahnya menjadi lebih bagus. Ini ada dua rumah di sini penampakannya bagus," ujar Ganjar dalam keterangannya yang diterima, Selasa (11/7/2023).

Untuk diketahui, hingga akhir bulan Juni tahun 2023, Pemprov Jawa Tengah melalui bantuan keuangan ke pemerintah desa telah merealisasikan 6.557 unit RTLH, termasuk peningkatan kualitas RTLH.

Pada tahun 2023, Ganjar Pranowo menargetkan 15.225 unit RTLH bisa dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Selain renovasi bangunan rumah gratis untuk warga, bantuan RTLH juga sudah termasuk pembangunan jambanisasi dan listrik.

