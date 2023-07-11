Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cara Srikandi Ganjar Lestarikan Kuliner Legendaris Brebes

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:12 WIB
Cara Srikandi Ganjar Lestarikan Kuliner Legendaris Brebes
Relawan Ganjar di Brebes Jateng
A
A
A

BREBES- Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar melakukan pelatihan pembuatan telur asin asap khas Brebes di Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Koordinator Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Jawa Tengah Putri Meilani mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut sebagai wadah sosialisasi antar masyarakat Brebes, serta melestarikan kuliner yang sudah melegenda di Kabupaten Brebes.

"Pelatihan pembuatan telur asin asap kami gelar dalam rangka melestarikan kuliner khas Brebes, serta kami ingin bersilaturahmi dengan perempuan yang ada di Brebes," kata Putri, Selasa (11/7/2023).

Srikandi Ganjar membekali pelatihan seputar proses produksi pembuatan telur asin asap yang berkualitas yang didampingi oleh mentor berpengalaman.

"Kami awali dengan proses produksinya terlebih dahulu, seperti pembuatan adonan dari garam, batu bata merah dan abu gosok, menyiapkan telur bebeknya yang direbua hingga matang,”ujarnya.

“Kemudian ditaburi adonan itu selama beberapa hari hingga akhirnya di asapkan hingga kecoklatan," tambah Putri.

Kegiatan tersebut kata Putri merupakan salah satu rangkaian dari program Srikandi Ganjar dukung UMKM, dimana nantinya para peserta akan terus didampingi dan diberikan bantuan fasilitas maupun keterlibatan dalam membuka usaha dalam setiap kegiatan yang dilakukan Srikandi Ganjar.

"Ini akan kami atur ke dalam program Srikandi Ganjar Jawa Tengah dukung UMKM, bagaimana mereka bisa bewirausaha dan mandiri secara finansial, dengan kondisi sekarang tentu sangat memungkinkan," kata Putri.

Menurutnya, para peserta merespons baik kegiatan tersebut serta siap mendukung setiap agenda yang dibuat oleh Srikandi Ganjar.

