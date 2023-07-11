Bantuan Gerobak Gratis Perindo, Syafril Nasution: Kami Beri Kailnya

SEMARANG – Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPR RI Syafril Nasution untuk Dapil Jateng I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal) menyebut pemberian bantuan gerobak Partai Perindo untuk pedagang kaki lima (PKL) akan terus dilakukan.

“Ini bukti Partai Perindo melakukan aksi nyata dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” kata Syafril di Kantor DPD Partai Perindo Jateng, Jl. Setiabudi, Kota Semarang, Selasa (11/7/2023).

Dia mengatakan, salah satu filosofi pemberian gerobak ini adalah memberi kail dalam artian alat untuk masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah untuk bisa terus berdagang. Ada partai politik (parpol) yang memberi masyarakat bantuan bayar SPP sekolah anak besarnya ratusan ribu rupiah, tetapi itu hanya sekali diberi.

“Yang kami beri ini kailnya. Kalau dikasih uang (bayar SPP) memang enak, ibarat dikasih ikan tinggal makan, kenyang, tapi setelah itu bagaimana?” lanjutnya.