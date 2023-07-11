Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pedagang Gorengan Terima Gerobak Gratis Partai Perindo: Program yang Baik Sekali

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:55 WIB
Pedagang Gorengan Terima Gerobak Gratis Partai Perindo: Program yang Baik Sekali
A
A
A

SEMARANG – Deta Kusuma Natalia (35) tampak senang menerima bantuan sebuah gerobak gratis dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Selasa (11/7/2023). Dia yang seorang guru SD sembari jualan gorengan itu tidak menyangka akan mendapat bantuan.

“Saya memang sering lihat Partai Perindo salurkan bantuan, sering lihat di TV pas anak-anak nonton Upin Ipin,” kata Deta yang tinggal di Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang ketika ditemui di Kantor DPW Partai Perindo Jateng, Kota Semarang, Selasa (11/7/2023).

Menurutnya, selama ini belum ada partai politik (parpol) yang memberikan bantuan sebesar ini, dalam hal ini gerobak, kepada pedagang seperti dirinya.

“Ini program yang baik sekali,” lanjutnya.

Dia bercerita, suaminya adalah karyawan pabrik. Sementara mereka punya 4 anak, paling besar SMP kelas VIII, terkecil anak kembar usia 4 tahun. Deta sehari-hari memang berprofesi jadi guru SD. Setelah mengajar dia berjualan gorengan di daerah Kranggan, Kabupaten Semarang.

