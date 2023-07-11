Penerima Bantuan Gerobak Perindo: Jangan Ragukan Hati Kami ke Partai Perindo

SEMARANG – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dinilai konsisten dan melakukan aksi nyata memperjuangkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal itu yang membuat warga kepincut dan menjadi militan berupaya memenangkan Partai bernomor urut 16 di kertas suara KPU pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Susilo Edi, dari Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Pedagang soto angkringan itu menerima bantuan sebuah gerobak gratis dari Partai Perindo, Selasa (11/7/2023) di Kantor DPD Partai Perindo Jateng, Kota Semarang.

“Perindo ini perjuangkan masyarakat menengah ke bawah, jangan ragukan hati kami ke Partai perindo,” kata Susilo Edi.

Dia yang juga Ketua DPC Partai Perindo Pringapus Kabupaten Semarang itu senang sekali menerima bantuan gerobak. Dia mengatakan akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan Perindo di Pemilu 2024 mendatang.

Pemberian bantuan gerobak ini diserahkan oleh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk DPR RI Dapil Jateng I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga) Syafril Nasution. Susilo Edi adalah satu dari 4 penerima gerobak gratis dari Partai Perindo.

(Khafid Mardiyansyah)