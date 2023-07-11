Advertisement
HOME NEWS JATENG

Peduli Literasi, MNC Peduli Beri Bantuan Buku Bacaan ke Rumah Baca Jatiwayang

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:31 WIB
Peduli Literasi, MNC Peduli Beri Bantuan Buku Bacaan ke Rumah Baca Jatiwayang
SEMARANG – Peduli literasi, MNC Peduli memberikan bantuan buku bacaan kepada Rumah Baca Jatiwayang, Kota Semarang, Selasa (11/7/2023). Rumah baca itu dikelola oleh Andrian Adhisuryana, yang sehari-hari bekerja di Balai Karantina Kelas I Semarang.

Rumah baca itu lokasinya di teras rumah Andrian, Jl. Srinindito Timur, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Andrian menggunakan media wayang, terutama fabel alias tokoh dari hewan-hewan agar membuat anak-anak tertarik.

“Wayang salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, jadi mendekatkan ke anak-anak di kampung kami,” katanya ditemui di lokasi Rumah Baca Jatiwayang.

Dia menyampaikan berbagai pesan lewat wayang kepada anak-anak. Salah satu contohnya adalah memberi edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah di kali atau got ataupun saluran air lainnya karena bisa menyumbat aliran air hingga menyebabkan banjir.

Selain itu, tujuan mendirikan rumah baca itu adalah memberikan alternatif bermain sambil belajar bagi anak-anak. Sebab, menurutnya saat ini gadget begitu mendominasi. Jika tidak ada kontrol anak-anak bermain gadget, bisa berdampak negatif.

