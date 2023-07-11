Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Pria di Bandung Pamer Alat Kelamin ke 3 Wanita Pegawai Bank

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:52 WIB
Viral Pria di Bandung Pamer Alat Kelamin ke 3 Wanita Pegawai Bank
Pria paruh baya di Bandung pamer alat vital ke 3 wanita pegawai bank. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

BANDUNG - Warga Bandung, Jawa Barat, digegerkan aksi tak senonoh seorang pria yang terekam kamera ponsel. Pasalnya, pria paruh baya ini memperlihatkan dan memainkan alat kelaminnya di depan 3 wanita yang merupakan pegawai bank swasta.

Rekaman aksi pria tersebut beredar di aplikasi percakapan WhatsApp. Peristiwa itu diketahui terjadi di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa (11/7/2023).

Dalam video tampak pelaku yang mengenakan pakaian dan sepeda merah memainkan alat kelaminnya sambil menghadapkan tubuhnya ke arah tiga wanita. Belum diketahui identitas dari pria itu.

Pegawai bank swasta berinisial M yang melihat aksi pelaku mengungkapkan, peristiwa itu terjadi ketika dia dan dua rekannya tengah berkunjung ke kediaman seorang nasabah.

"Saya lagi kunjungan ke nasabah," kata dia lewat pesan singkat.

Lalu, ketiganya dikuntit pria itu dari arah belakang saat di perjalanan. Merasa dikuntit oleh pelaku, mereka memutuskan membeli makanan ringan yang ada di sisi jalan.

Tak berhenti sampai di sana, pria itu ternyata turut berhenti di sisi jalan dan tiba-tiba mengeluarkan alat kelaminnya.

"Laki-laki tua itu langsung mengeluarkan kemaluannya sambil dikocok dan melihat ke arah kami," ujar M.

Halaman:
1 2
      
