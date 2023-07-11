Kecelakaan Beruntun di Garut, Truk Hino Box Tabrak 4 Kendaraan 1 Orang Tewas

GARUT - Sebanyak lima kendaraan di Jalan Raya Leles Garut mengalami kecelakaan beruntun. Satu orang tewas dalam tabrakan beruntun yang terjadi di Kampung Tutugan, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, tersebut.

Korban tewas adalah Wati, penumpang truk Hino jenis boks, warga Kampung Cigintung, Desa Ciptagumati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat.

BACA JUGA:

Ini Penyebab Kecelakaan Terjun Payung Prajurit Elite Kopasgat

Kapolsek Leles AKP Agus Kustanto mengatakan, kecelakaan tersebut bermula saat truk Hino yang ditumpangi korban, gagal melakukan pengereman akibat masalah teknis.

"Truk Hino box dengan membawa satu penumpang datang dari arah tutugan atas menuju ke arah leles. Sewaktu melintas jalan agak menurun menikung ke kiri gagal melakukan pengereman," kata AKP Agus Kustanto, Selasa (11/7/2023).

BACA JUGA:

Saksi di lokasi menerangkan, lanjut AKP Agus Kustanto, setelah gagal melakukan pengereman, truk menabrak dua kendaraan searah di depannya, yakni mobil L 300 dan truk. Setelah menabrak kedua kendaraan itu, truk Hino ini hilang kendali ke arah kanan jalan kemudian menabrak kembali kendaraaan Mitsubishi dum truck dan motor metik Yamaha Mio yang terparkir di bahu jalan.

"Akibat dari kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia, satu orang mengalami luka-luka, serta kelima kendaraan rusak," ucapnya.