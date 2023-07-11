Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Viral Jamaah Haji Pakai Emas 180 Gram, Diperiksa Bea Cukai Selama 3 Jam

Leo Muhammad Nur , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |10:47 WIB
Viral Jamaah Haji Pakai Emas 180 Gram, Diperiksa Bea Cukai Selama 3 Jam
Jamaah haji viral usai pamer emas (Foto : Tangkapan layar)
A
A
A

MAKASSAR - Jamaah haji kloter pertama Makassar bernama Suanarti Daeng Kanang (46), yang viral usai pamer emas seberat 180 gram, harus menjalani pemeriksaan bea cukai, saat pulang ke tanah air.

Suanarti menjalani pemeriksaan klarifikasi selama 3 jam di kantor Bea Cukai Makassar dari pukul 08.00 Wita hingga pukul 11.00 Wita, kemarin, Senin 10 Juli 2023.

Pengacara Suanarti, Ayu memastikan bahwa kliennya sudah mengklarifikasi persoalan emas pada petugas Bea Cukai.

"Jadi kami sudah tidak ada permasalahan lagi dengan Bea Cukai sudah diceritakan semua sama Bea Cukai terkait yang diviralkan itu," kata dia.

Diketahui, sebelumnya jamaah haji kloter pertama tersebut viral di media sosial saat memamerkan emas seberat 180 gram dengan nilai lebih dari seratus juta rupiah di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Rabu 5 Juli 2023.

Akibatnya, Suanarti diklarifikasi usai membawa emas miliknya yang dikenakan dan juga dibeli di Tanah Suci saat menunaian ibadah haji.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement