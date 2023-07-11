Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

TGB: Persatuan Indonesia Terwujud Jika Kesenjangan Ekonomi Berkurang

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:57 WIB
TGB: Persatuan Indonesia Terwujud Jika Kesenjangan Ekonomi Berkurang
A
A
A

PALEMBANG - Faktor kesenjangan ekonomi masih menjadi penentu dalam mempersatukan rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Harian Nasional Partai Perindo, TGB HM Zainul Majdi saat memberi arahan dalam rakor dan konsolidasi DPW Partai Perindo Sumatera Selatan.

"Bagi Perindo, persatuan Indonesia itu hanya bisa betul-betul kuat kalau kesenjangan ekonomi bisa kita kurang," ujar TGB HM Zainul Majdi, Selasa (11/7/2023).

Dijelaskannya, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera ini fokus untuk mengembangkan jutaan pelaku UMKM di seluruh Nusantara.

"Bagaimana UMKM kita yang berjumlah sekitar 60 juta itu bisa mendapatkan peminat, yang jelas harus ada kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi mereka," lanjutnya.

Sehingga, menurut TGB, jika UMKM di Indonesia berdaya saing dan kuat, maka akan berdampak luas bagi masyarakat dan bisa membuka lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi masalah pengangguran di negeri ini.

"Banyak sekali program yang bisa dilakukan untuk menjangkau anak muda kita, baik generasi milenial maupun generasi Z," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
