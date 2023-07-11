TGB Sebut Kader Perindo di Sumsel Percaya Diri Raih Dua Digit Kursi Legislatif

PALEMBANG - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majd menghadiri rapat koordinasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). TGB menyebut para kader sudah percaya diri mengarungi Pemilu 2024.

Rapat koordinasi ini juga ebagai langkah konkrit dalam memantapkan konsolidasi Partai Perindo menuju kemenangan dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

"Dari pertemuan dengan para kader di Sumsel ini kita melihat pengurus sudah sangat siap dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi," ujar TGB saat menghadiri Rakorwil dan Konsolidasi Partai Perindo Sumsel di Hotel Novotel Palembang, Selasa (11/7/2023).