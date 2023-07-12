Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Taliban Murka, Semua Aktivitas Swedia di Afghanistan Disetop Gegara Pembakaran Alquran!

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |06:14 WIB
Taliban Murka, Semua Aktivitas Swedia di Afghanistan Disetop Gegara Pembakaran Alquran!
Pejuang Taliban dan masyarakat Afghanistan Sholat Idul Adha (Foto: AP/VoA Indonesia)
A
A
A

TALIBAN memerintahan penangguhan semua aktivitas Swedia di Afghanistan pada Selasa 11 Juli 2023. Hal tersebut dilakukan menyusul pembakaran Alquran di depan umum, pada aksi protes di Swedia bulan lalu.

Melansir VoA Indonesia, seorang warga Irak di Stockholm merobek dan membakar Alquran pada protes 28 Juni yang telah mendapat izin.

Bahkan, aksi tersebut didilakukan di luar masjid terbesar di ibu kota Swedia sewaktu Muslim merayakan Idul Adha di seluruh dunia. Insiden ini memicu kemarahan dan kecaman dari negara-negara Islam.

"Emirat Islam menangguhkan aktivitas Swedia di Afghanistan karena memberi izin menghina Alquran dan keyakinan para Muslim,” kata Taliban dengan menggunakan nama resmi pemerintahan mereka di Kabul.

Menurut pernyataan itu, perintah tersebut akan tetap berlaku “hingga mereka (Swedia) meminta maaf kepada Muslim atas tindakan keji ini.” Taliban meminta negara-negara Islam lainnya untuk “mempertimbangkan kembali” hubungan mereka dengan pemerintah Swedia terkait tindakan itu.

Aksi pembakaran Alquran di Swedia menuai reaksi dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Pmerintah negara-negara di kawasan itu mengutuk keras tindakan tersebut. Bahkan, Maroko menarik duta besarnya dari Stockholm.

Kerumunan demonstran yang marah di ibu kota Irak, Baghdad, segera berkumpul di kedutaan besar Swedia dan menyerbu kompleks tersebut sebelum dibubarkan oleh pasukan keamanan. Puluhan ribu orang melancarkan aksi protes di Pakistan pada Jumat lalu.

