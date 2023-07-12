Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pakar PBB Sebut Israel Jadikan Wilayah Pendudukan Palestina Penjara Terbuka

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |06:15 WIB
Pakar PBB Sebut Israel Jadikan Wilayah Pendudukan Palestina Penjara Terbuka
Polisi Israel menangkap seorang perempuan warga Palestina. (Foto: AP)
A
A
A

PALESTINA - Seorang pakar PBB menyebut Israel mengubah wilayah pendudukan Palestina menjadi "penjara terbuka", dengan menahan warga Palestina secara massal. Sementara itu, pihak berwenang Israel terus mengusir orang-orang Palestina dari rumah mereka sendiri.

Hal itu disampaikan Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967. Dia mengatakan

Israel melakukan penahanan secara luas, sistematis, dan sewenang-wenang terhadap orang-orang Palestina.

Misi tetap Israel untuk PBB di Jenewa, tidak segera menanggapi permintaan kantor berita Reuters untuk mengomentari temuan Albanese itu.

“Dengan menganggap semua warga Palestina sebagai potensi ancaman keamanan, Israel mengaburkan batas antara keamanannya sendiri dan keamanan rencana pencaplokan wilayah atau aneksasinya. Orang-orang Palestina dituduh bersalah tanpa bukti, ditangkap tanpa surat perintah, sering ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, dan disiksa dalam tahanan Israel," kecam Albanese, dikutip dari VOA Indonesia.

Komentar Albanese muncul seminggu setelah pasukan Israel menyerang dengan drone. Ini adalah salah satu serangan terbesar di Tepi Barat yang diduduki selama 20 tahun.

Dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Senin lalu, Albanese mendapati bahwa sejak 1967, lebih dari 800.000 warga Palestina, termasuk anak-anak berusia 12 tahun, ditangkap dan ditahan oleh otoritas Israel.

Laporan itu juga menguraikan praktik penahanan yang melanggar hukum yang bisa menjadi kejahatan internasional.

Sementara itu, pihak berwenang Israel hari Selasa mengusir satu keluarga Palestina dari apartemen mereka yang diperebutkan di Kota Tua Yerusalem. Tindakan itu mengakhiri pertarungan hukum selama puluhan tahun mengenai klaim yang tumpeng-tindih atas kota suci tersebut. 

Topik Artikel :
PBB Israel palestina
