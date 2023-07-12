Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Helikopter Jatuh Dekat Gunung Everest Tewaskan 6 Orang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |06:23 WIB
Helikopter Jatuh Dekat Gunung Everest Tewaskan 6 Orang
Kecelakaan helikopter dekat Gunung Everest. (Foto: AP)
NEPAL - Helikopter jatuh di kawasan Lamajura, dekat Gunung Everest di Nepal, tewas, menewaskan enam orang penumpang, Selasa (11/7/2023).

Mengutip VOA Indonesia,Basanta Bhattarai, kepala administrasi pemerintahan di daerah itu mengatakan semua jasad korban ditemukan dan diterbangkan ke luar daerah tersebut.

Para korban adalah lima turis warga negara Meksiko dan pilot, orang Nepal, kata Otoritas Penerbangan Sipil Nepal dalam pernyataan. Kelima turis Meksiko itu mencakup dua laki-laki dan tiga perempuan.

Musim Mematikan di Gunung Everest 12 Pendaki Tewas, Rekor 900 Izin Pendakian Jadi Sorotan 

Dua helikopter penyelamat digunakan untuk mengangkut jasad korban dari lokasi kecelakaan ke ibu kota, Kathmandu. Dokter diperkirakan akan melakukan otopsi sebelum jasad diserahkan ke kerabat, atau dalam kasus orang asing, ke petugas kedutaan.

Helikopter itu kembali ke Kathmandu pada Selasa pagi setelah membawa para turis dalam perjalanan wisata ke puncak tertinggi dunia. Penyebab kecelakaan belum jelas. Kondisi cuaca menyebabkan rute penerbangan helikopter yang direncanakan diubah, kata pejabat bandara, Sagar Kadel.

Telusuri berita news lainnya
