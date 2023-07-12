Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pejabat Ukraina Tuding Rusia Serang Kyiv dan Odesa Pakai Drone

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |06:36 WIB
Pejabat Ukraina Tuding Rusia Serang Kyiv dan Odesa Pakai Drone
Foto: Reuters
A
A
A

KYIV - Para pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyerang Kyiv dan Odesa, pelabuhan di bagian selatan, dengan drone Shahed buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan menembak jatuh 26 drone yang diluncurkan Rusia.

Mengutip VOA Indonesia, para pejabat di Kyiv mengatakan puing-puing yang jatuh dari drone yang dicegat mereka merusak beberapa bangunan permukiman.

 BACA JUGA:

Gubernur Oleg Kiper mengatakan di Odesa, dua drone menghantam sebuah bangunan administrasi di pelabuhan. Puing-puing dari drone yang ditembak jatuh menyebabkan kebakaran di terminal biji-bijian dan terminal lain di dekatnya.

Odesa adalah pelabuhan penting yang tercakup dalam Prakarsa Biji-Bijian Laut Hitam, suatu kesepakatan yang diperantarai oleh PBB dan Turki yang memungkinkan dimulainya kembali ekspor penting gandum dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina yang telah diblokir karena invasi Rusia terhadap Ukraina.

 BACA JUGA:

Pengaturan tersebut juga mencakup ekspor bahan makanan dan pupuk Rusia. Rusia telah mengeluh karena porsinya dalam kesepakatan itu tidak dipenuhi dan telah menyatakan tidak ada alasan untuk memperpanjang kesepakatan itu yang akan berakhir pada 17 Juli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388/putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177545/donald-xVke_large.jpg
Putin Ingin Akhiri Perang, Zelenskyy Beri Pernyataan Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176835/donald_trum-a5cE_large.jpg
Trump Kecewa pada Putin dan Pertimbangkan Kirim Tomahawk ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176639/donald-kLT2_large.jpg
Nyerah Tekan Putin, Trump Sebut Erdogan Bisa Selesaikan Perang Rusia-Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement