HOME NEWS INTERNATIONAL

Sempat Hilang, Mayat Pengusaha Jerman Ditemukan Terpotong-potong di Lemari Es

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |06:43 WIB
Mayat pengusaha Jerman ditemukan dalam lemari es (Foto: AP/VoA Indonesia)
MAYAT seorang pengusaha Jerman berusia 62 tahun akhirnya ditemukan. Sebelumnya, mayat tersebut dilaporkan telah hilang selama seminggu.

Malangnya, mayat pengusaha itu ditemukan dalam keadaan terpotong-potong di lemari es di sebuah rumah di Thailand Selatan, kata polisi dikutip VoA Indonesia, Selasa 11 Juli 2023.

Tawee Kudthalaeng, kepala polisi di kota Nong Prue, mengatakan, mayat Hans-Peter Mack ditemukan Senin sekitar pukul 11 malam.

Penyelidik berhasil menemukan mayat itu setelah memeriksa rekaman kamera keamanan dari daerah tersebut, kata Tawee. Namun, ia tidak merinci informasi itu, tetapi foto dan video dari kamera keamanan yang dipublikasikan media-media di Thailand menunjukkan sebuah lemari es berwarna putih terlihat berada di bak sebuah truk hitam di jalan dengan seorang pria berjongkok di sebelahnya.

Mack terakhir terlihat mengendarai sedan Mercedesnya di Pattaya, sebuah kota pesisir di Thailand Selatan, menurut pengumuman orang hilang yang disebarkan oleh keluarganya yang menawarkan hadiah sebesar 3 juta baht ($86.000) untuk informasi yang mengarah pada kepulangannya.

Nomor telepon yang tercantum di poster orang hilang itu tidak dijawab pada hari Selasa.

Mack tinggal di Pattaya bersama istrinya yang berkebangsaan Thailand, dan bekerja sebagai agen real estat, menurut laporan media lokal. Ia telah menjadi penduduk Thailand selama beberapa tahun.

