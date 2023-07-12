Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Masuk Daftar Hitam Ukraina, Eks Komandan Kapal Selam Rusia Ditembak Mati Saat Jogging

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:45 WIB
Masuk Daftar Hitam Ukraina, Eks Komandan Kapal Selam Rusia Ditembak Mati Saat Jogging
Stanislav Rzhitsky tewas ditembak di Krasnodar, Rusia. (Foto: Strava)
A
A
A

KRASNODAR - Seorang perwira militer Rusia yang memimpin sebuah kapal selam di Laut Hitam telah ditembak mati oleh pria tak dikenal saat jogging pagi. Nama Stanislav Rzhitsky, (42), telah muncul dalam daftar hitam Ukraina atas dugaan melakukan kejahatan perang.

Rzhitsky ditembak mati pada Senin, (10/7/2023) pagi di kota Krasnodar, Rusia selatan. Alamat, foto, dan detail pribadi Rzhitsky telah muncul di situs web Ukraina Myrotvorets, database tidak resmi yang luas dari orang-orang yang dianggap sebagai musuh Ukraina.

Pada Selasa, (11/7/2023) kata "Dilikuidasi", dengan huruf merah, ditumpangkan pada fotonya di situs.

Komite Investigasi negara Rusia mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya telah menangkap seorang tersangka berusia awal 60-an yang ditemukan memiliki pistol dan peredam suara. Komite itu menerbitkan video pendek yang menunjukkan petugas keamanan bersenjata lengkap menyerbu sebuah rumah dan menahan pria itu, yang hanya mengenakan celana pendek.

Badan intelijen militer GUR Ukraina menerbitkan rincian pembunuhan itu di situsnya, tanpa mengaku bertanggung jawab atau mengatakan bagaimana memperoleh informasi tersebut.

