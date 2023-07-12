Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dianggap Tegakkan Kebebasan Berbicara, Taliban Beri Pujian untuk Twitter

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:13 WIB
Dianggap Tegakkan Kebebasan Berbicara, Taliban Beri Pujian untuk Twitter
KABUL - Raksasa media sosial Twitter telah menerima dukungan tak terduga dari Taliban Afghanistan, yang memujinya karena menegakkan prinsip-prinsip "kebebasan berbicara" dan mempertahankan "kredibilitasnya".

Dukungan yang tidak terduga disuarakan oleh pemimpin senior Taliban Anas Haqqani pada Senin, (10/7/2023). Haqqani memuji Twitter, menyatakan bahwa jaringan itu memiliki "dua keunggulan penting" dibandingkan platform media sosial lainnya, termasuk saingannya yang baru diluncurkan, Threads milik Meta.

Secara khusus, Twitter mempertahankan prinsip “kebebasan berbicara” serta “sifat dan kredibilitas publiknya,” kata Haqqani sebagaimana dilansir RT. Dia juga mengecam Meta, mengutuk perusahaan yang konon "kebijakan tidak toleran", dan mengklaim bahwa Twitter tidak dapat digantikan oleh "platform lain" sama sekali.

Taliban semakin sering menggunakan media sosial, baik sebelum tetapi terutama setelah pengambilalihan Afghanistan pada 2021, dengan Twitter tampaknya menjadi media komunikasi publik pilihan mereka.

Twitter Taliban
