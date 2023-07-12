Panda Raksasa Melahirkan Bayi Perempuan Kembar yang Sehat dan Menggemaskan di Sebuah Taman Hiburan

SEOUL – Seekor panda raksasa telah melahirkan anak perempuan kembar yang menggeliat dan sehat di sebuah taman hiburan di Korea Selatan.

Operator taman itu pada Selasa (11/7/2023) mengatakan Ai Bao melahirkan anaknya pada Jumat (7/7/2023) lalu di taman hiburan Everland dekat Seoul.

Taman hiburan itu merilis video kelahiran dan ibu yang merawat bayinya yang baru lahir, serta dokter hewan yang memeriksa anak-anaknya yang kecil.

Samsung C&T Resort Group mengatakan mereka adalah panda kembar pertama yang lahir di Korea Selatan.

Dikutip AP, perusahaan itu mengatakan dalam pernyataannya, baik Ai Bao dan bayinya yang baru lahir dalam keadaan sehat.

Seperti diketahui, upaya konservasi di alam liar dan studi di penangkaran menyelamatkan spesies panda asli China dari kepunahan, meningkatkan populasinya dari kurang dari 1.000 pada satu waktu menjadi lebih dari 1.800 di alam liar dan penangkaran. Harapan hidup panda raksasa di alam liar adalah sekitar 15 tahun, tetapi di penangkaran mereka bisa hidup sampai usia 38 tahun.