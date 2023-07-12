Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Antroposen, Lumpur Danau Kanada Jadi Simbol Perubahan yang Dilakukan Manusia di Bumi

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:11 WIB
Antroposen, Lumpur Danau Kanada Jadi Simbol Perubahan yang Dilakukan Manusia di Bumi
Danau kecil di Kanada jadi simbol perubahan yang dilakukan manusia di Bumi (Foto: Conservation Halton)
A
A
A

KANADADanau Crawford, danau kecil di Ontario, Kanada, diajukan sebagai lokasi yang paling baik mencatat dampak manusia di Bumi.

Para ilmuwan mencoba menentukan periode waktu geologis baru untuk mengenali perubahan yang telah kita lakukan pada planet ini, dan Crawford adalah contoh model mereka.

Sedimennya telah menangkap kejatuhan dari pembakaran bahan bakar fosil yang intens, dan bahkan plutonium dari uji coba bom.

Lumpur akan menjadi simbol awal dari Zaman Antroposen yang diusulkan.

Para peneliti ingin mengakui pentingnya mereka dengan menjadikannya "lonjakan emas", atau lebih tepatnya Bagian dan Titik Stratotipe Batas Global.

Transisi besar lainnya dalam waktu geologis dikaitkan dengan GSSP. Seringkali, itu benar-benar paku kuningan yang dipalu ke permukaan tebing yang dianggap sangat penting secara ilmiah.

Tapi untuk Crawford, itu akan menjadi sebuah plakat kuningan di sebelah bagian beku dari sedimen, disimpan di sebuah museum di ibukota Kanada, Ottawa.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/18/3114851/pesawat_delta_terbalik_saat_mendarat_di_bandara_toronto_kanada-lezE_large.jpg
Breaking News: Pesawat Terbalik saat Mendarat di Bandara Toronto Kanada, 18 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035599/toronto-terguncang-akibat-banjir-dan-pemadaman-listrik-usai-badai-hebat-eBliOEZkcS.jpg
Toronto Terguncang Akibat Banjir dan Pemadaman Listrik Usai Badai Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029422/kanada-perintahkan-pengunjuk-rasa-pro-palestina-tinggalkan-perkemahan-di-kampus-izinkan-polisi-untuk-tangkap-dan-usir-pendemo-QUHzjJz9Ng.jpg
Kanada Perintahkan Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Tinggalkan Perkemahan di Kampus, Izinkan Polisi untuk Tangkap dan Usir Pendemo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/18/3018942/ngeri-pesawat-air-canada-terbakar-sesaat-setelah-lepas-landas-CjwmJddJWJ.jpg
Ngeri, Pesawat Air Canada Terbakar Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/18/2986735/kisah-2-orang-yang-tertukar-saat-lahir-di-rs-terima-permintaan-maaf-resmi-usai-70-tahun-berlalu-5RJ6sq9gq7.jpg
Kisah 2 Orang yang Tertukar saat Lahir di RS, Terima Permintaan Maaf Resmi Usai 70 Tahun Berlalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/18/2986113/kanada-bekukan-izin-ekspor-senjata-baru-ke-israel-pastikan-tiidak-digunakan-untuk-perang-gaza-JPHpf0ngtN.jpg
Kanada Bekukan Izin Ekspor Senjata Baru ke Israel, Pastikan Tidak Digunakan untuk Perang Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement