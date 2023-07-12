Antroposen, Lumpur Danau Kanada Jadi Simbol Perubahan yang Dilakukan Manusia di Bumi

Danau kecil di Kanada jadi simbol perubahan yang dilakukan manusia di Bumi (Foto: Conservation Halton)

KANADA – Danau Crawford, danau kecil di Ontario, Kanada, diajukan sebagai lokasi yang paling baik mencatat dampak manusia di Bumi.

Para ilmuwan mencoba menentukan periode waktu geologis baru untuk mengenali perubahan yang telah kita lakukan pada planet ini, dan Crawford adalah contoh model mereka.

Sedimennya telah menangkap kejatuhan dari pembakaran bahan bakar fosil yang intens, dan bahkan plutonium dari uji coba bom.

Lumpur akan menjadi simbol awal dari Zaman Antroposen yang diusulkan.

Para peneliti ingin mengakui pentingnya mereka dengan menjadikannya "lonjakan emas", atau lebih tepatnya Bagian dan Titik Stratotipe Batas Global.

Transisi besar lainnya dalam waktu geologis dikaitkan dengan GSSP. Seringkali, itu benar-benar paku kuningan yang dipalu ke permukaan tebing yang dianggap sangat penting secara ilmiah.

Tapi untuk Crawford, itu akan menjadi sebuah plakat kuningan di sebelah bagian beku dari sedimen, disimpan di sebuah museum di ibukota Kanada, Ottawa.