Kedutaan Besar Republik Islam Iran di RI Kutuk Keras Serangan Udara Tentara Israel di Kamp Jenin

IRAN - Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia, mengutuk keras serangan udara dan darat ekstensif tentara kriminal Israel di kamp Jenin di Tepi Barat. Serangan ini dianggap kejahatan nyata yang menyebabkan pertumpahan darah puluhan warga Palestina yang tidak bersalah serta penghancuran rumah mereka.

“Kami menyampaikan keprihatinan yang sebesar-besarnya dan menekankan terhadap hak-hak sah dan wajar bangsa Palestina dan kelompok perlawanan untuk membela diri dari agresi tentara rezim Zionis dan menyatakan bahwa serangan biadab yang terus-menerus di berbagai wilayah Tepi Barat tidak dapat menggantikan kekuatan Zionis yang telah hilang,” tulis pernyataan kedutaan melalui siaran pers.

Pernyataan itu juga menyebutkan jika citra kekuatan palsu rezim Israel telah lama dipatahkan tidak hanya di benak rakyat dan pemuda Palestina, tetapi juga di benak warga rezim pendudukan. Dimana tindakan terorisme dan kejahatan terhadap bangsa Palestina tidak dapat mengembalikan citra tersebut.

“Mesin perang rezim kriminal Zionis kembali mengalami kekalahan bersejarah dalam serangan brutal baru-baru ini terhadap Jenin. Kehancuran yang ditinggalkan di Jenin, adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan kejahatan perang. Ini merupakan kegagalan moral yang memalukan bagi para pendukung rezim Zionis,” lanjutnya.