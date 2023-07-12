Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PBB Gelar Pertemuan Khusus Bahas Aksi Penodaan Alquran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:42 WIB
PBB Gelar Pertemuan Khusus Bahas Aksi Penodaan Alquran
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JENEWA - Negara-negara Muslim termasuk Iran dan Pakistan pada Selasa, (11/7/2023) mengatakan penodaan Alquran sama dengan menghasut kebencian agama dan menyerukan pertanggung jawaban, ketika badan hak asasi manusia PBB memperdebatkan mosi kontroversial setelah pembakaran Alquran di Swedia.

Mosi tersebut, yang diajukan oleh Pakistan sebagai tanggapan atas insiden bulan lalu, mencari laporan dari kepala hak asasi manusia PBB tentang topik tersebut dan meminta negara-negara untuk meninjau kembali undang-undang mereka dan menutup celah yang dapat "menghalangi pencegahan dan penuntutan tindakan dan advokasi kebencian agama.".

Perdebatan tersebut menyoroti keretakan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB antara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sebuah kelompok Muslim, dan anggota Barat yang khawatir tentang implikasi mosi tersebut terhadap kebebasan berbicara dan tantangan yang ditimbulkan terhadap praktik lama dalam perlindungan hak.

Seorang imigran Irak ke Swedia membakar Alquran di luar masjid Stockholm bulan lalu, memicu kemarahan di seluruh dunia Muslim dan protes di beberapa kota di Pakistan.

Duta Besar Jerman Katharina Stasch menyebut pembakaran itu sebagai "provokasi yang mengerikan" dan mengutuknya. Namun dia menambahkan bahwa "kebebasan berbicara terkadang juga berarti menanggung pendapat yang mungkin tampak hampir tak tertahankan". Utusan Prancis mengatakan hak asasi manusia adalah tentang melindungi orang, bukan agama dan simbol mereka.

