Bertempur Hadapi Rusia, Ribuan Tentara Wanita Ukraina Pakai Seragam Tak Layak Hingga Terjangkit Infeksi

KYIV - Puluhan ribu tentara wanita di seluruh Ukraina dengan berani terjun ke medan perang untuk berjuang bersama rekan pria mereka menghadapi aksi militer Rusia. Namun, banyak dari para wanita ini yang tidak mendapatkan kebutuhan esensial mereka, termasuk seragam berukuran pas, demikian menurut laporan.

Menurut laporan Daily Beast, ada sekira 60.000 wanita yang bertugas di Angkatan Bersenjata Ukraina. Mengutip beberapa sumber tentara Ukraina, outlet itu melaporkan kurangnya sumber daya wanita di militer yang telah memperburuk bahaya yang sudah dihadapi oleh sukarelawan militer Ukraina.

Para tentara wanita digambarkan mengenakan seragam dan pelindung tubuh yang tidak pas, tersandung karena mengenakan sepatu pria yang “kebesaran”, menderita kekurangan pembalut, dan terjangkit masalah kesehatan karena ketidakmampuan untuk buang air dengan benar di medan perang.

"Coba pergi ke toilet di hutan pada suhu 4 derajat Fahrenheit (-15 derahjat Celcius)," kata seorang tentara wanita berusia 24 tahun yang diidentifikasi hanya dengan nama depannya, Julia, kepada Daily Beast. "Kami semua menderita sistitis atau radang ovarium dan sakit punggung. Setelah satu tahun perang, kami memiliki banyak masalah kesehatan."