Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bertempur Hadapi Rusia, Ribuan Tentara Wanita Ukraina Pakai Seragam Tak Layak Hingga Terjangkit Infeksi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:12 WIB
Bertempur Hadapi Rusia, Ribuan Tentara Wanita Ukraina Pakai Seragam Tak Layak Hingga Terjangkit Infeksi
Foto: Reuters.
A
A
A

KYIV - Puluhan ribu tentara wanita di seluruh Ukraina dengan berani terjun ke medan perang untuk berjuang bersama rekan pria mereka menghadapi aksi militer Rusia. Namun, banyak dari para wanita ini yang tidak mendapatkan kebutuhan esensial mereka, termasuk seragam berukuran pas, demikian menurut laporan.

Menurut laporan Daily Beast, ada sekira 60.000 wanita yang bertugas di Angkatan Bersenjata Ukraina. Mengutip beberapa sumber tentara Ukraina, outlet itu melaporkan kurangnya sumber daya wanita di militer yang telah memperburuk bahaya yang sudah dihadapi oleh sukarelawan militer Ukraina.

Para tentara wanita digambarkan mengenakan seragam dan pelindung tubuh yang tidak pas, tersandung karena mengenakan sepatu pria yang “kebesaran”, menderita kekurangan pembalut, dan terjangkit masalah kesehatan karena ketidakmampuan untuk buang air dengan benar di medan perang.

"Coba pergi ke toilet di hutan pada suhu 4 derajat Fahrenheit (-15 derahjat Celcius)," kata seorang tentara wanita berusia 24 tahun yang diidentifikasi hanya dengan nama depannya, Julia, kepada Daily Beast. "Kami semua menderita sistitis atau radang ovarium dan sakit punggung. Setelah satu tahun perang, kami memiliki banyak masalah kesehatan."

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ukraina Perang Rusia-Ukraina
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388/putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177545/donald-xVke_large.jpg
Putin Ingin Akhiri Perang, Zelenskyy Beri Pernyataan Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176835/donald_trum-a5cE_large.jpg
Trump Kecewa pada Putin dan Pertimbangkan Kirim Tomahawk ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176639/donald-kLT2_large.jpg
Nyerah Tekan Putin, Trump Sebut Erdogan Bisa Selesaikan Perang Rusia-Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement