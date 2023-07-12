Teken Instrumen Aksesi TAC, Arab Saudi Resmi Masuk Jadi Mitra ASEAN

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud setelah penandatanganan aksesi TAC ASEAN di Hotel Shangri La, Jakarta, 12 Juli 2023.

JAKARTA - Arab Saudi bergabung sebagai mitra ASEAN dengan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC) ASEAN di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu, (12/7/2023).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan apresiasi sekaligus penghargaan pada Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud atas penandatanganan instrumen aksesi TAC ini.

"Arab Saudi adalah negara ke-51 yang menandatangani TAC. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Saudi untuk mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana diabadikan dalam TAC," ujar Menlu Retno, Rabu.

Menurut Retno, Arab Saudi sudah menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Komitmen tersebut nantinya untuk secara konsisten menegakkan hukum internasional, komitmen untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara juga sekitarnya.