HOME NEWS INTERNATIONAL

Proyek Rahasia Militer AS Diduga Berperan dalam Tragedi Meledaknya Kapal Selam Titan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:40 WIB
Proyek Rahasia Militer AS Diduga Berperan dalam Tragedi Meledaknya Kapal Selam Titan
Kapal Selam Titan yang dioperasikan OceanGate Expedition meledak dalam ekspedisi ke bangkai Kapal Titanic. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBUAH sistem rahasia Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) diduga ikut terlibat dalam tragedi kapal selam Titan yang meledak dalam ekspedisi ke bangkai kapal Titanic pada 18 Juni lalu. Sistem tersebut kemungkinan mendeteksi suara ledakan yang menghancurkan Titan dan merenggut nyawa lima orang di dalamnya.

Pakar kapal selam militer menduga sistem yang mendeteksi suara ledakan tersebut adalah Integrated Undersea Surveillance System (IUSS), komponen yang telah mendengarkan aktivitas bawah laut selama beberapa dekade.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, setelah berhari-hari melakukan upaya pencarian dan penyelamatan, Penjaga Pantai AS pada 22 Juni mengungkapkan bahwa puing-puing Titan telah ditemukan di daerah dimana kapal selam yang dioperasikan OceanGate itu menghilang. Puing-puing itu disebut "konsisten dengan ledakan dahsyat kapal selam tersebut", dan kelima awak kapal diduga tewas.

Menyusul pengungkapan tragis ini, The Wall Street Journal (WSJ), mengutip pejabat yang terlibat dalam upaya pencarian, melaporkan bahwa suara sistem sensor rahasia Angkatan Laut AS telah mendeteksi suara yang kemungkinan berasal dari ledakan Titan pada Minggu, 18 Juni.

      
Telusuri berita news lainnya
