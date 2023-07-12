Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Penampakan Surat Penumpang Kapal Titanic yang Akan Dilelang di Uruguay

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:11 WIB
Ini Penampakan Surat Penumpang Kapal Titanic yang Akan Dilelang di Uruguay
Surat penumpang kapal Titanic akan dilelang (Foto: AFP)
LONDON - Kapal Titanic masih sering menjadi bahan perbincangan hingga sekarang. Kapal selam wisata Titan yang belum lama ini tenggelam pun berkaitan dengan kapal Titanic karena kapal selam yang dinyatakan hilang pada 18 Juni lalu itu merupakan kapal yang digunakan untuk perjalanan melihat bangkai kapal Titanic yang berada di bawah permukaan Atlantik Utara.

Kali ini, surat yang ditulis oleh penumpang kapal Titanic muncul di banyak pemberitaan. Dikutip dari My Metro, surat yang dilelang Pusat Lelang Zorilla pada 30 Juni lalu merupakan surat yang ditulis oleh penumpang kapal Titanic yang berasal dari Uruguay. Surat itu ditulis oleh pengusaha bernama Ramon Artagaveytia Gomez yang berusia 71 tahun (1840-1912) dan dikirim ke adiknya yang bernama Adolfo.

Pusat lelang Zorilla membuka harga lelang surat tersebut dimulai dari harga awal USD12.000. Surat itu dikirim dari Queenstown, Irlandia, di perhentian terakhir kapal pesiar transatlantic empat hari sebelum kapal Titanic karam.

Dalam surat yang lembab itu, Artagaveytia Gomez mencurahkan isi hatinya yang mengagumi lingkungan kapal kelas satu yang terkesan mewah. Ia menuliskan "semuanya baru dan kaya".

Dikutip dari panorama.am Artagaveytia Gomez juga memberi tahu saudara laki-lakinya di isi surat jika dia menantikan untuk tiba di Amerika Serikat dan "terpesona" dengan ukuran kapal uap penumpang seberat 45.000 ton yang melakukan pelayaran perdananya.

