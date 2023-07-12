Mengutuk Keras, Indonesia Sebut Pembakaran Al Quran Lukai Umat Muslim di Seluruh Dunia

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengutuk keras aksi pembakaran Al Quran dengan mengatakan tindakan provokatif itu sangat menyakiti umat muslim di seluruh dunia.

Menurut Retno, aksi tersebut tidak bisa dibenarkan walaupun dengan menggunakan alasan kebebasan berekspresi.

“Aksi itu menunjukkan Islamofobia, kebencian terhadap Islam, religion of peace (agama damai),” kata Retno dalam rekaman video yang dirilis Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Rabu (12/7/2023), dikutip Antara.

Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 20 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), setiap negara diwajibkan melarang advokasi kebencian agama melalui hukum.

Karena itu, Indonesia mendesak Dewan hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemegang mandat lainnya terkait isu ini agar bersuara keras mengecamnya.

Seperti diketahui, Inggris, Amerika Serikat (AS), dan beberapa negara anggota Uni Eropa (UE) enggan mengutuk pembakaran Al Quran dalam sidang darurat Dewan HAM PBB di Jenewa pada Selasa (11/7/2023).

Pertemuan itu digelar berdasarkan usul Pakistan, yang mewakili Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang meminta negara-negara agar mengutuk serangan yang menargetkan Al Quran.