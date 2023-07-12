Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengutuk Keras, Indonesia Sebut Pembakaran Al Quran Lukai Umat Muslim di Seluruh Dunia

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:34 WIB
Mengutuk Keras, Indonesia Sebut Pembakaran Al Quran Lukai Umat Muslim di Seluruh Dunia
Menlu RI Retno Marsudi (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengutuk keras aksi pembakaran Al Quran dengan mengatakan tindakan provokatif itu sangat menyakiti umat muslim di seluruh dunia.

Menurut Retno, aksi tersebut tidak bisa dibenarkan walaupun dengan menggunakan alasan kebebasan berekspresi.

“Aksi itu menunjukkan Islamofobia, kebencian terhadap Islam, religion of peace (agama damai),” kata Retno dalam rekaman video yang dirilis Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Rabu (12/7/2023), dikutip Antara.

Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 20 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), setiap negara diwajibkan melarang advokasi kebencian agama melalui hukum.

Karena itu, Indonesia mendesak Dewan hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemegang mandat lainnya terkait isu ini agar bersuara keras mengecamnya.

Seperti diketahui, Inggris, Amerika Serikat (AS), dan beberapa negara anggota Uni Eropa (UE) enggan mengutuk pembakaran Al Quran dalam sidang darurat Dewan HAM PBB di Jenewa pada Selasa (11/7/2023).

Pertemuan itu digelar berdasarkan usul Pakistan, yang mewakili Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang meminta negara-negara agar mengutuk serangan yang menargetkan Al Quran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/18/2852522/3-peristiwa-penodaan-dan-pembakaran-alquran-di-eropa-dalam-sebulan-terakhir-kbUZszlLj2.jpg
3 Peristiwa Penodaan dan Pembakaran Alquran di Eropa dalam Sebulan Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/18/2845483/dewan-ham-pbb-setujui-resolusi-cegah-pembakaran-alquran-5QrHq8H43q.jpg
Dewan HAM PBB Setujui Resolusi Cegah Pembakaran Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/18/2834030/presiden-putin-marah-besar-gara-gara-alquran-dibakar-j28AGWM18g.jpg
Presiden Putin Marah Besar Gara-Gara Alquran Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/04/18/2758943/alquran-hendak-dibakar-lagi-di-norwegia-berhasil-dicegah-fCmCmq0Ssa.jpg
Alquran Hendak Dibakar Lagi di Norwegia, Berhasil Dicegah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/20/414/650363/NBzCnAvj8l.jpg
Hukuman Disiplin untuk Prajurit Pembakar Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/04/06/414/606832/aCS0ydyHMn.jpg
AS Curiga Iran Terlibat Kekerasan di Afghanistan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement