Mutasi TNI, Laksma TNI A. AG. B. Oka Wirayudhatama, S.T. dari Athan RI di Canberra, Australia Jadi Staf Khusus Kasal

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yudo Margono, S.E., M.M. melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan TNI ini dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.

Hal ini mengikuti Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Berdasarkan keputusan itu, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 176 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 73 Pati TNI AD, 59 Pati TNI AL dan 44 Pati TNI AU.

Dalam mutasi itu, Laksma TNI A. AG. B. Oka Wirayudhatama, S.T. dari Athan RI di Canberra, Australia dimutasi menjadi Staf Khusus Kasal. Kemudian, Kolonel Laut (S) Yusliandi Ginting, S.E. MMP. dari Paban Utama B-2 Dit B Bais TNI menjadi Athan RI di Canberra, Australia.

Laksma TNI Dr. Didik Kurniawan, S.T., M.Si., M.Tr.Opsla dari Athan RI di New Delhi, India menjadi Staf Khusus Kasal, Kolonel Laut (P) Ardiansyah Muqsit, S.E., CHRMP. dari Waaspers Koarmada RI menjadi Athan RI di New Delhi, India, Laksma TNI Endra Sulistiyono, S.E., M.M. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun) dan Laksma TNI Heru Sriyanta, S.T. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).