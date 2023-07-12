Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dewan HAM PBB Setujui Resolusi Cegah Pembakaran Alquran

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |22:15 WIB
Dewan HAM PBB Setujui Resolusi Cegah Pembakaran Alquran
Ilustrasi (Foto: Dok Reuters)
A
A
A

JENEWA - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi yang disengketakan tentang kebencian agama setelah pembakaran Alquran di Swedia, Rabu (12/7/2023).

Aksi pembakaran kitab suci umat Islam itu memicu kekhawatiran negara-negara Barat dan menantang praktik lama dalam perlindungan hak.

Resolusi tersebut diperkenalkan Pakistan atas nama 57 negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menyerukan Kepala HAM PBB untuk menerbitkan laporan tentang kebencian agama dan bagi negara-negara untuk meninjau undang-undang mereka dan menutup celah yang dapat "menghambat pencegahan dan penuntutan tindakan dan advokasi kebencian agama."

Usulan itu sangat ditentang oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang mengatakan hal itu bertentangan dengan pandangan mereka tentang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Sambil mengutuk pembakaran Alquran, mereka berpendapat bahwa inisiatif OKI dirancang untuk melindungi simbol-simbol agama dari pada hak asasi manusia.

Seorang imigran Irak ke Swedia membakar Alquran di luar masjid Stockholm bulan lalu, memicu kemarahan di seluruh dunia Muslim dan tuntutan negara-negara Muslim untuk bertindak.

Halaman:
1 2
      
