Lomba Pacu Jalur di Riau Ricuh, Kapal Dibakar 3 Terluka

INHU - Kericuhan terjadi antar dua kubu lomba pacu jalur di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Dalam keributan ini tiga orang terluka.

Selain tiga orang terluka, satu kapal pacu jalur dibakar. Keributan terjadi sekitaran arena pacu jalur tepatnya di parkiran Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Rengat.

"Perselisihan dan perkelahian yang terjadi antara atlet Sampan Putri Bungsu Dubalang Hitam IKKS Inhu Desa Redang, Kecamatan Rengat Barat dengan atlet Sampan Datuk Panglime Mabau Desa Kampung, Pulau Kecamatan Rengat," kata Kapolres Inhu AKBP Dody Wirawijaya, Selasa (11/7/2023).

Dijelaskan bahwa korban luka berasal dari Desa Kampung Pulau satu orang dan Desa Redang dua orang.

"Sementara kerusakan satu unit sampan adalah milik Putri Bungsu Dubalang Hitam IKKS Inhu," imbuhnya.