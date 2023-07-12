Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Lomba Pacu Jalur di Riau Ricuh, Kapal Dibakar 3 Terluka

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |02:44 WIB
Lomba Pacu Jalur di Riau Ricuh, Kapal Dibakar 3 Terluka
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
INHU - Kericuhan terjadi antar dua kubu lomba pacu jalur di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Dalam keributan ini tiga orang terluka.

Selain tiga orang terluka, satu kapal pacu jalur dibakar. Keributan terjadi sekitaran arena pacu jalur tepatnya di parkiran Jalan  Ahmad Yani, Kecamatan Rengat.

"Perselisihan dan perkelahian yang terjadi antara atlet Sampan Putri Bungsu Dubalang Hitam IKKS Inhu Desa Redang, Kecamatan Rengat Barat dengan atlet Sampan Datuk Panglime Mabau Desa Kampung, Pulau Kecamatan Rengat," kata Kapolres Inhu AKBP Dody Wirawijaya, Selasa (11/7/2023).

Dijelaskan bahwa korban luka berasal dari Desa Kampung Pulau satu orang dan Desa Redang dua orang.

Terbakar Api Cemburu, Pria Dalangi Pengeroyokan Kekasih Baru Mantannya di Tamansari 

"Sementara kerusakan satu unit sampan  adalah milik Putri Bungsu Dubalang Hitam IKKS Inhu," imbuhnya.

