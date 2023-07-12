Melonguane Sulut Diguncang Gempa M4,4

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,4 mengguncang Melonguane, Sulut, pukul 23:47 WIB, Selasa (11/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 4.66 LU, 126.82 BT atau 75 Km Timur Laut Melonguane, Sulut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 12 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

