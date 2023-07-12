Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melonguane Sulut Diguncang Gempa M4,4

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |00:37 WIB
Melonguane Sulut Diguncang Gempa M4,4
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,4 mengguncang Melonguane, Sulut, pukul 23:47 WIB, Selasa (11/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 4.66 LU, 126.82 BT atau 75 Km Timur Laut Melonguane, Sulut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 12 Km.

BACA JUGA:

Sarmi Papua Diguncang Gempa M2,7 

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
